Девушка не выжила в пещере Пасть Дракона на юге России

24-летняя туристка не выжила в Сочи пещере Глубокий Яр, известной как Пасть Дракона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Южный региональный поисково-спасательный отряд (ЮРПСО) МЧС России.

По предварительной информации, девушка отправилась изучать пещеру на юге России в составе незарегистрированной группы. О трагедии сообщила ее знакомая.

Уточняется, что тело было эвакуировано из пещеры и передано специалистам следственного комитета.

Ранее 65-летний дайвер отправился изучать подводную семикилометровую пещеру Танк-Кейв в Австралии. В итоге он не выжил.