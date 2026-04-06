16:00, 6 апреля 2026Путешествия

Девушка не выжила в пещере Пасть Дракона на юге России

24-летняя туристка не выжила в пещере Пасть Дракона в Сочи
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

24-летняя туристка не выжила в Сочи пещере Глубокий Яр, известной как Пасть Дракона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Южный региональный поисково-спасательный отряд (ЮРПСО) МЧС России.

По предварительной информации, девушка отправилась изучать пещеру на юге России в составе незарегистрированной группы. О трагедии сообщила ее знакомая.

Уточняется, что тело было эвакуировано из пещеры и передано специалистам следственного комитета.

Ранее 65-летний дайвер отправился изучать подводную семикилометровую пещеру Танк-Кейв в Австралии. В итоге он не выжил.

