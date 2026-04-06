Поклонская отказалась отвечать на один вопрос

Экс-прокурор Крыма Поклонская отказалась отвечать на вопрос о служебных романах

Экс-прокурор Крыма и бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская во время интервью с журналисткой Ксенией Собчак отказалась отвечать на один вопрос. Их разговор был опубликован на YouTube-канале.

Поклонская не стала освещать тему служебных романов и харассмента. «Нет, об этом я рассказывать не буду», — объявила она.

Собчак отметила, что Поклонская работала с действующим лидером ЛДПР Леонидом Слуцким, которого несколько журналисток в 2018 году обвиняли в сексуальных домогательствах. Поклонская изумилась этому и назвала парламентария милейшим человеком.

«Ко мне не приставал», — отметила Поклонская.

Бывший депутат подчеркнула, что негативно относится к любым проявлениям харассмента. Она пояснила, что с подобным не сталкивалась во время работы.

Слуцкий, впервые комментируя скандал в 2018 году, подчеркивал, что кампания была развернута против него целенаправленно, «чтобы обкатать возможности харассмент-гейта в России как механизма дискредитации»: якобы его знакомой, живущей за границей, предлагали полтора миллиона долларов за некую подпись под статьей о том, что он ее изнасиловал.