14:24, 6 апреля 2026Россия

Поклонская отказалась отвечать на один вопрос

Экс-прокурор Крыма Поклонская отказалась отвечать на вопрос о служебных романах
Майя Назарова

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Экс-прокурор Крыма и бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская во время интервью с журналисткой Ксенией Собчак отказалась отвечать на один вопрос. Их разговор был опубликован на YouTube-канале.

Поклонская не стала освещать тему служебных романов и харассмента. «Нет, об этом я рассказывать не буду», — объявила она.

Собчак отметила, что Поклонская работала с действующим лидером ЛДПР Леонидом Слуцким, которого несколько журналисток в 2018 году обвиняли в сексуальных домогательствах. Поклонская изумилась этому и назвала парламентария милейшим человеком.

«Ко мне не приставал», — отметила Поклонская.

Бывший депутат подчеркнула, что негативно относится к любым проявлениям харассмента. Она пояснила, что с подобным не сталкивалась во время работы.

Слуцкий, впервые комментируя скандал в 2018 году, подчеркивал, что кампания была развернута против него целенаправленно, «чтобы обкатать возможности харассмент-гейта в России как механизма дискредитации»: якобы его знакомой, живущей за границей, предлагали полтора миллиона долларов за некую подпись под статьей о том, что он ее изнасиловал.

    Последние новости

    Иран атаковал десантный корабль США с пятью тысячами военных

    В России назвали способный приблизить окончание СВО приказ

    Политолог рассказал о новой стратегии Трампа в войне с Ираном

    Обнаружен неожиданный фактор риска болезней сердца

    ВСУ устроили охоту на мирных жителей Красноармейска

    В России продают редкую версию Toyota Land Cruiser 2013 года выпуска

    Российских операторов связи оштрафовали на миллионы рублей

    В Одессе введут трудовую повинность

    Серийный поджигатель уничтожил имущество россиян на несколько миллионов рублей

    В российском городе поплыли машины

    Все новости
