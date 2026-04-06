Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
14:18, 6 апреля 2026Культура

Стало известно о романе Пелевина о Джеффри Эпштейне

«Осторожно, новости» получили рукопись романа Пелевина о Джеффри Эпштейне
Андрей Шеньшаков

Фото: Владимир Солнцев / ТАСС

Писатель Виктор Пелевин мог написать роман о скандальном финансисте Джеффри Эпштейне. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Журналисты сообщили, что получили письмо на редакционную почту. В файле содержался текст романа, который, среди прочего, повествует о событиях вокруг Эпштейна, которого судили за педофилию и торговлю людьми.

«Характерная манера повествования, узнаваемый ритм, имя главного героя. Все это показалось редакции слишком знакомым. Речь может идти о ранее не опубликованном романе Пелевина», — сообщается в публикации издания.

Ранее стало известно, что роман Пелевина «Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами» запретили распространять из-за способности причинить вред национальным интересам Белоруссии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран атаковал десантный корабль США с пятью тысячами военных

    В России назвали способный приблизить окончание СВО приказ

    Политолог рассказал о новой стратегии Трампа в войне с Ираном

    Обнаружен неожиданный фактор риска болезней сердца

    ВСУ устроили охоту на мирных жителей Красноармейска

    В России продают редкую версию Toyota Land Cruiser 2013 года выпуска

    Российских операторов связи оштрафовали на миллионы рублей

    В Одессе введут трудовую повинность

    Серийный поджигатель уничтожил имущество россиян на несколько миллионов рублей

    В российском городе поплыли машины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok