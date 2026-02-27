Реклама

12:33, 27 февраля 2026Культура

Роман Виктора Пелевина признали вредоносным и запретили в одной стране

В Белоруссии запретили романа Пелевина из-за вреда национальным интересам страны
Варвара Кошечкина
Фото: Владимир Солнцев / ТАСС

Роман Виктора Пелевина «Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами» запретили распространять в Белоруссии из-за способности причинить вред национальным интересам республики. Об этом сообщается в официальном перечне запрещенных печатных изданий, опубликованном на сайте министерства информации республики.

«Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами. Виктор Пелевин», — отмечено в «Списке печатных изданий, содержащих информационные сообщения и (или) материалы, распространение которых способно нанести вред национальным интересам Республики Беларусь».

На данный момент в документе находится 241 позиция.

Ранее стало известно, что в России запретили роман «Аэропорт» американского корреспондента Сергея Лойко (признан в России иноагентом). Книга посвящена боевым действиям в Донецке с 2014 по 2015 год и состоит из публицистических заметок корреспондента. Экспертиза нашла в ней призывы к поддержке организаций, признанных в России террористическими.

