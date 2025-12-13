В России запретили роман о боевых действиях в Донецке

В РФ запретили книгу Лойко «Аэропорт» из-за призывов к поддержке террористов

В России запретили роман «Аэропорт» американского корреспондента Сергея Лойко (признан в России иноагентом). Об этом пишет Baza.

Книга, посвященная боевым действиям в Донецке с 2014 по 2015 год, состоит из публицистических заметок корреспондента. Экспертиза нашла в ней призывы к поддержке организаций, признанных в РФ террористическими.

Запрет книги вступил в силу в субботу, 13 декабря. Ряд сайтов, как утверждает Baza, уже удалил ее.

Ранее в Петербурге суд признал экстремистскими три тома «Черной книги Сатаны» и книгу «Храм Крови. Легенды Пурпурного Города».