Жилью россиян предрекли уменьшение

Специалист Бабинов: Площадь съемного жилья в России может уменьшиться на 5 %

За последние два года площадь съемного жилья в России уменьшилась на 4-7 процентов, а к 2028 году рискует дополнительно сократиться на 3-5 процентов. Такую динамику на рынке аренды предрек сооснователь коливинг-оператора Colife Артем Бабинов, пишет ТАСС.

Специалист ожидает, что особенно активно тенденция проявится в городах-миллионниках с высокими ценами на недвижимость.

«За два года (2024-2026) средняя площадь арендуемых квартир и комнат сократилась во всех мегаполисах. В Москве уменьшение составило 6 процентов, в Санкт-Петербурге и Владивостоке — около 7 процентов», — рассказал Бабинов и отметил, что площадь продолжает сокращаться.

Специалист добавил, что студенты и молодые специалисты все чаще выбирают локацию, транспортную доступность и сервис, а не количество квадратных метров. Это доказывают и цифры — спрос на микроквартиры и студии в мегаполисах растет. В Москве, например, доля запросов на такие объекты выросла с 18 до 31 процента за два года, а в Казани и Новосибирске — с 22 до 34 процентов.

