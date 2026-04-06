Журналист Боуз: Запад игнорирует ухудшающееся положение Украины

Ситуация для Украины стремительно ухудшается, однако западные страны предпочитают это игнорировать. Об этом на своей странице в социальной сети X написал ирландский журналист Чей Боуз.

«Больше разрушений. Больше потерь. Больше лжи от западных СМИ. А Украина тем временем умирает медленной смертью от множества ран», — высказался он.

По словам Боуза, в Европе так боятся этой реальности, что продолжают любой ценой подливать масла в огонь.

Ранее экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что на Украине началась полная дестабилизация на фоне конфликта на Ближнем Востоке, и она будет лишь усиливаться. По его словам, все фактически трещит по швам.