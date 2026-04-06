Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:14, 6 апреля 2026

Раскрыт приказ Зеленскому по переговорам с Путиным

Соскин заявил об ухудшении ситуации для Украины на фоне конфликта вокруг Ирана
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Dilara Senkaya / Reuters

На Украине началась полная дестабилизация на фоне конфликта на Ближнем Востоке, и она будет лишь усиливаться. Таким образом о ситуации в стране высказался на своем YouTube-канале экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

По его словам, «все фактически трещит по швам». Соединенные Штаты бросили президента Владимира Зеленского, а, значит, и Украину, считает Соскин. «При этом Зеленский не в состоянии вести переговоры с [президентом России Владимиром] Путиным, ведь ему приказали занять такую позицию. Он является по сути подопечным британской короны, которая ведет себя нагло по отношению к Украине», — заявил эксперт.

Как утверждает бывший помощник Леонида Кучмы, положение Киева ухудшил конфликт вокруг Ирана. «Для Зеленского это очень плохая ситуация. Растут цены на бензин, на дизель. Дальше будут расти цены на продовольствие, начнется дефицит», — добавил Соскин.

Ранее Зеленский в обратился к государствам после ночных ударов Вооруженных сил (ВС) России. Глава Украины заявил, что сейчас всем партнерам необходимо вместе усиливать защиту неба.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok