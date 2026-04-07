Беспилотники атаковали Ленобласть

В ночь на вторник, 7 апреля, Ленинградская область подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.
По его словам, уже сбито 8 дронов. «Боевая работа продолжается», — добавил Дрозденко.
Сейчас на территории области объявлена беспилотная опасность. Информация о последствиях атаки пока не поступала.
В конце марта сообщалось, что экспорт нефти из двух российских портов на Финском заливе — Усть-Луги и Приморска — приостанавливался из-за беспилотников, атаковавших Ленинградскую область.