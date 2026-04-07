Россия
05:54, 7 апреля 2026

Беспилотники атаковали Ленобласть

Дрозденко: Над Ленинградской областью сбили 8 беспилотников
Марина Совина

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В ночь на вторник, 7 апреля, Ленинградская область подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

По его словам, уже сбито 8 дронов. «Боевая работа продолжается», — добавил Дрозденко.

Сейчас на территории области объявлена беспилотная опасность. Информация о последствиях атаки пока не поступала.

В конце марта сообщалось, что экспорт нефти из двух российских портов на Финском заливе — Усть-Луги и Приморска — приостанавливался из-за беспилотников, атаковавших Ленинградскую область.

