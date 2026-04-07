14:33, 7 апреля 2026

Перечислены самые модные вещи базового гардероба как у Анджелины Джоли

Екатерина Ештокина
Фото: SL, Terma / BACKGRID / Legion-Media

Редакторы People перечислили самые модные вещи базового гардероба как у Анджелины Джоли. Материал опубликован на сайте издания.

Журналисты исследовали выходы в свет 50-летней знаменитости и определили, что текущей весной популярными остаются легкие А-образные юбки и балетки. По словам экспертов, данными предметами гардероба можно заменить привычные всем джинсы и кроссовки.

Помимо этого, специалисты посоветовали читателям издания сочетать упомянутые вещи с серым трикотажным верхом, который часто выбирает Джоли.

Ранее в апреле редакторы журнала Vogue назвали самые модные платья на весну и лето 2026 года. Актуальными в текущем теплом сезоне стали облегающие платья в стиле второй кожи, варианты в бельевом стиле и изделия фасона бэби-долл (вдохновленные нарядами детских кукол платья А-образного или трапециевидного силуэта с завышенной талией).

