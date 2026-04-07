Россиянка побывала в Китае и описала роскошную жизнь местных фразой «абсолютная норма»

Российская тревел-блогерша побывала в Китае и описала роскошную жизнь большинства местных фразой «абсолютно доступная норма». Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, для европейцев особенности жизни в Китае очень непривычны. К примеру, доставка еды обойдется там всего лишь в 15 рублей, такси — до 200 рублей, массаж — 600 рублей. Кроме того, в местных городах очень чисто, заметила она, а безопасность на высоком уровне — можно оставить вещи без присмотра на улице и их никто не заберет.

«Я уже побывала в 6 городах, в разных частях страны, и пока здесь чище, чем в Японии. Вау, я никогда не думала, что скажу это о Китае», — рассказала россиянка.

Ранее сообщалось, что Китай уведомил российскую сторону о готовности продлить действие безвизового режима еще на год. Предполагается, что он будет продлен до сентября 2027 года.