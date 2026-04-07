Российским туристам назвали самые дорогие страны для отдыха в 2026 году

Самыми дорогими странами для отдыха названы Мальдивы и Таиланд

Самыми дорогими странами для отдыха российских туристов в первом квартале 2026 года названы Мальдивы и Таиланд. Об этом говорится в исследовании сервиса Onlinetours, материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

По данным аналитиков, отпуск на Мальдивах в среднем обходился россиянам в 506 тысяч рублей в первые три месяца 2026-го. Таиланд стоил 259 тысяч рублей. Тройку лидеров замкнула Куба с ценником в 240 тысяч рублей. Доступнее всего оказались Египет (162 тысячи рублей) и Турция (133 тысячи рублей).

«Самую большую долю от общего числа туров занял Египет — 24,5 процента. Далее следуют Таиланд (8,9 процента), Россия (7,1 процента), ОАЭ (8,9 процента) и Турция (4,1 процента)», — отметили специалисты.

Ранее сообщалось, что Вьетнам показал взрывной рост турпотока из России весной и летом — соотечественники предпочли эту страну Азии Таиланду. По словам эксперта по туризму Майи Котляр, после кризиса на Ближнем Востоке все ожидали, что Таиланд станет самым популярным направлением среди россиян, однако выбор отечественных туристов пал на другую курортную страну.