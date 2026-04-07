Рубио раскрыл ожидания от переговоров США и Ирана

Рубио заявил, что ожидает больше новостей о сделке с Ираном сегодня

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что ожидает в ближайшие сутки больше новостей о возможной сделке Вашингтона и Тегерана по прекращению огня. Его слова передает ТАСС.

«Надеюсь, что позднее сегодня у нас будет больше новостей об этом», — сказал он. При этом он добавил, что экономические последствия конфликта на Ближнем Востоке «затрагивают весь мир».

При этом американский госсекретарь отказался ответить на вопрос о том, являются ли действия США в отношении Ирана военным преступлением.

Ранее Axios со ссылкой на источники сообщал, что в переговорах по прекращению огня между США и Ираном за последние сутки наблюдается определенный прогресс.