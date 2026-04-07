В России предложили способ борьбы с шумными соседями

На «Госуслугах» предложили создать раздел для борьбы с шумными соседями

В борьбе с шумными соседями могут помочь уведомления через «Госуслуги». В беседе с RT порассуждал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По его словам, добиться штрафа благодаря вызову полиции удается не всегда, поэтому стоит попробовать другие способы. Начать можно с простого разговора, так как есть вероятность, что они просто не задумываются о проблеме. Дополнительно стоит попросить содействия у управляющей компании через обращение в «Госуслуги.Дом».

Однако если шум повторяется из ночи в ночь и начал влиять на самочувствие собственника, то следует собрать доказательства и подавать на шумного соседа в суд. В частности, можно подтвердить нарушения санитарных норм благодаря профисследованию специалистов Роспотребнадзора, но он достаточно долгий и требует терпения. Следует подумать о новом решении, призвал Бондарь.

«Некоторые, наверное, знают, что на "Госуслугах" уже работает сервис, который позволяет отправить сообщение владельцу автомобиля, если тот перекрыл проезд или выезд. Вводишь номер машины и хозяину уходит вежливое уведомление. Никакой личной информации, никакого конфликта. Почему бы не сделать нечто похожее для многоквартирных домов?» — предложил Бондарь.

По его мнению, это мог бы быть раздел, где можно указать номер квартиры. «И тогда шумный сосед получает короткое, но официальное оповещение (...) Сервис не наказывает, а лишь помогает соседям договориться без личных обид и звонков в полицию», — заключил собеседник RT.

Ранее в России анонсировали новый механизм взыскания коммунальных долгов. Уведомления о судебном приказе по взысканию должники будут получать на портале «Госуслуги» и ГИС ЖКХ.