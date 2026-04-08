17:09, 8 апреля 2026Экономика

Арендаторам рассказали о возможности использовать залог

Ракута: Арендаторы могут использовать залог для ремонта
Александра Качан (Редактор)

Фото: Roman Zaiets / Shutterstock / Fotodom

Арендаторы могут использовать внесенные в качестве залога средства для ремонта или устранения поломок в квартире. Об этом рассказал эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута в беседе с «Абзацем».

По его словам, пункт об использовании залога для ремонта обычно есть во всех договорах аренды. Ракута отметил, что перед заключением сделки и арендатор, и арендодатель должны сделать фото и видео объекта, чтобы зафиксировать его изначальное состояние. Это обезопасит обе стороны от спорных ситуаций.

Эксперт добавил, что если спор по поводу распределения залоговых средств или суммы ущерба все же возникнет, его можно решить через обращение в суд.

Ранее депутат Госдумы Владимир Кошелев напомнил о необходимости соблюдать интересы соседей и нести ответственность за квартирантов при сдаче квартиры в аренду.

