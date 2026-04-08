Россиянам рассказали о необходимости согласия соседей на сдачу жилья в аренду

08:52, 8 апреля 2026

Депутат Кошелев: Согласие соседей для сдачи жилья в аренду не обязательно
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Письменное согласие соседей на сдачу квартиры в аренду по закону не требуется, но необходимо соблюдать их интересы и нести ответственность за квартирантов. О правилах, которые нужно соблюсти владельцам жилья, рассказал россиянам первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, его слова передает РИА Новости.

«На сегодняшний день закон не обязывает собственника жилья получать письменное согласие соседей для сдачи квартиры в аренду — ни долгосрочной, ни посуточной», — подчеркнул парламентарий.

Однако собственнику жилья придется соблюдать несколько обязательных условий. Одно из главных — соблюдение прав и интересов соседей. Временные жильцы не должны шуметь, мусорить в подъезде и нарушать покой других жителей, пояснил Кошелев. Также важно, чтобы квартиранты соблюдали правила пользования общим имуществом. Помимо этого, в квартире должны быть установлены счетчики на воду, электричество и газ, чтобы расчеты за коммунальные услуги велись правильно.

«Если соседи докажут в суде, что сдача квартиры систематически нарушает их права — постоянный шум, толпы незнакомцев, мусор на лестничной клетке, суд может запретить сдавать это жилье в таком формате», — заключил депутат.

Ранее россиянам рассказали, что банковский вклад сейчас выгоднее, чем покупка квартиры для последующей сдачи в аренду.

    Последние новости

    Раскрыты принятые Трампом требования Ирана

    К «Тотальному диктанту» в российском регионе присоединятся необычные участники

    Россиянка согласилась отправить брата на СВО за 30 миллионов рублей

    Россиянам заявили о переносе выходного в честь Дня Победы

    Раскрыты причины прорыва дамбы в Дагестане

    Двухлетний мальчик откопал человеческие останки на пляже

    Названы цели ударов под Харьковом

    Производство еды во всем мире оказалось под угрозой

    Названы самые выгодные направления для путешествий по России на майские

    Продавец российских автомобилей потерпел миллиардные убытки

    Все новости
