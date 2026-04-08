Россиянам рассказали о необходимости согласия соседей на сдачу жилья в аренду

Депутат Кошелев: Согласие соседей для сдачи жилья в аренду не обязательно

Письменное согласие соседей на сдачу квартиры в аренду по закону не требуется, но необходимо соблюдать их интересы и нести ответственность за квартирантов. О правилах, которые нужно соблюсти владельцам жилья, рассказал россиянам первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, его слова передает РИА Новости.

«На сегодняшний день закон не обязывает собственника жилья получать письменное согласие соседей для сдачи квартиры в аренду — ни долгосрочной, ни посуточной», — подчеркнул парламентарий.

Однако собственнику жилья придется соблюдать несколько обязательных условий. Одно из главных — соблюдение прав и интересов соседей. Временные жильцы не должны шуметь, мусорить в подъезде и нарушать покой других жителей, пояснил Кошелев. Также важно, чтобы квартиранты соблюдали правила пользования общим имуществом. Помимо этого, в квартире должны быть установлены счетчики на воду, электричество и газ, чтобы расчеты за коммунальные услуги велись правильно.

«Если соседи докажут в суде, что сдача квартиры систематически нарушает их права — постоянный шум, толпы незнакомцев, мусор на лестничной клетке, суд может запретить сдавать это жилье в таком формате», — заключил депутат.

