Сильные ливни обрушатся на несколько регионов России

Синоптик Паршина: Сильные ливни обрушатся на Северный Кавказ и Курилы

В пятницу, 10 апреля, сильные ливни обрушатся на Краснодарский край и республики Северного Кавказа, а также Курилы. Об интенсивных осадках предупредила жителей нескольких регионов России ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина, ее слова передает РИА Новости.

«В пятницу вечером и в ночь на субботу интенсивные осадки ожидаются в Краснодарском крае, в республиках Северного Кавказа, от Карачаево-Черкесии до Кабардино-Балкарии, а также на Курильских островах», — спрогнозировала синоптик.

В основном такие осадки пройдут в горных районах, уточнила метеоролог.

Ранее жителям европейской части России спрогнозировали возвращение заморозков в мае. Ученый Михаил Любов назвал такое явление нормальным для последнего весеннего месяца. До отрицательных значений температура воздуха будет опускаться только ночью, уточнил специалист.