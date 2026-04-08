09:05, 8 апреля 2026

Сильные ливни обрушатся на несколько регионов России

Синоптик Паршина: Сильные ливни обрушатся на Северный Кавказ и Курилы
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

В пятницу, 10 апреля, сильные ливни обрушатся на Краснодарский край и республики Северного Кавказа, а также Курилы. Об интенсивных осадках предупредила жителей нескольких регионов России ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина, ее слова передает РИА Новости.

«В пятницу вечером и в ночь на субботу интенсивные осадки ожидаются в Краснодарском крае, в республиках Северного Кавказа, от Карачаево-Черкесии до Кабардино-Балкарии, а также на Курильских островах», — спрогнозировала синоптик.

В основном такие осадки пройдут в горных районах, уточнила метеоролог.

Ранее жителям европейской части России спрогнозировали возвращение заморозков в мае. Ученый Михаил Любов назвал такое явление нормальным для последнего весеннего месяца. До отрицательных значений температура воздуха будет опускаться только ночью, уточнил специалист.

    Последние новости

    Раскрыты принятые Трампом требования Ирана

    Модуль «Адис» появился на российском «Курьере»

    К «Тотальному диктанту» в российском регионе присоединятся необычные участники

    Россиянка согласилась отправить брата на СВО за 30 миллионов рублей

    Россиянам заявили о переносе выходного в честь Дня Победы

    Раскрыты причины прорыва дамбы в Дагестане

    Двухлетний мальчик откопал человеческие останки на пляже

    Названы цели ударов под Харьковом

    Производство еды во всем мире оказалось под угрозой

    Продавец российских автомобилей потерпел миллиардные убытки

    Все новости
