18:39, 8 апреля 2026Мир

Трамп высказался об участии Вэнса в переговорах с Ираном

Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс может не поехать на переговоры с Ираном в Пакистан из-за угроз безопасности. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью New York Post.

«От нас будут Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Джей Ди — может быть, я не знаю. Вопрос в безопасности», — сказал глава Белого дома.

Ранее американский президент сообщил, что Иран не будет обогащать уран по итогам соглашения с Вашингтоном. Он также отметил, что США будут тесно сотрудничать с Ираном после «очень продуктивной» смены режима.

    Последние новости

    «Это беспрецедентная катастрофа». Почему в Израиле пришли в ужас от сделки с Ираном и может ли начаться новый масштабный конфликт?

    Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер назвали посмешищем из-за внешнего вида на фото папарацци

    День рождения ребенка обернулся для россиян административкой

    Эмигрировавший комик-иноагент решил оформить ребенку российское гражданство

    На крупнейшей мотовыставке России гостям представили более 500 новых моделей

    Инфляция в России ускорилась

    Названы самые популярные смартфоны

    Любителей скрывать запах изо рта жвачкой предупредили об обратном желаемому эффекте

    Близкие к Московской области регионы засыпало снегом

    Убивший учительницу российский школьник отреагировал на арест

    Все новости
