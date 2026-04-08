Трамп высказался об участии Вэнса в переговорах с Ираном

Трамп: Вэнс может не поехать на переговоры с Ираном из-за угроз безопасности

Вице-президент США Джей Ди Вэнс может не поехать на переговоры с Ираном в Пакистан из-за угроз безопасности. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью New York Post.

«От нас будут Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Джей Ди — может быть, я не знаю. Вопрос в безопасности», — сказал глава Белого дома.

Ранее американский президент сообщил, что Иран не будет обогащать уран по итогам соглашения с Вашингтоном. Он также отметил, что США будут тесно сотрудничать с Ираном после «очень продуктивной» смены режима.