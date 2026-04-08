14:47, 8 апреля 2026Мир

Трамп заявил о важной договоренности с Ираном

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Иран не будет обогащать уран по итогам соглашения с Вашингтоном. Свое заявление он опубликовал в соцсети Truth Social.

«Обогащения урана не будет», — подчеркнул американский лидер.

Ранее Трамп сообщил, что Вашингтон будет тесно сотрудничать с Ираном после «очень продуктивной» смены режима.

8 апреля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва приветствует решение США и Ирана не идти по пути вооруженной эскалации. По его словам, Россия надеется, что в ближайшее время состоятся прямые контакты Ирана и США.

    Последние новости

    В Госдуме ответили на обращение Зеленского к России

    Заводы одной из самых развитых стран оказались на грани закрытия

    В России назвали возможные сроки снятия ограничений на посещение Ближнего Востока

    Россиянин напал на подростков во дворе и поплатился

    На Дальнем Востоке спасли забредшую в город беременную косулю

    ФСИН опровергла побег заключенных в тапочках из поезда в российском регионе

    Занимавший пост семь дней мэр-рекордсмен российского города оказался на допросе

    На Украине заявили о завершении следствия по делу Тимошенко

    Пацифистам-экстремистам вынесли приговор в российском регионе

    В российских школах решили ввести новый предмет

    Все новости
