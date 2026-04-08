Трамп заявил о важной договоренности с Ираном

Трамп: Иран не будет обогащать уран

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Иран не будет обогащать уран по итогам соглашения с Вашингтоном. Свое заявление он опубликовал в соцсети Truth Social.

«Обогащения урана не будет», — подчеркнул американский лидер.

Ранее Трамп сообщил, что Вашингтон будет тесно сотрудничать с Ираном после «очень продуктивной» смены режима.

8 апреля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва приветствует решение США и Ирана не идти по пути вооруженной эскалации. По его словам, Россия надеется, что в ближайшее время состоятся прямые контакты Ирана и США.