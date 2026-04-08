Трамп высказался о дальнейшем сотрудничестве с Ираном

14:31, 8 апреля 2026Мир

Трамп: США будут тесно сотрудничать с Ираном после продуктивной смены режима
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Вашингтон будет тесно сотрудничать с Ираном после «очень продуктивной» смены режима. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«США будут тесно сотрудничать с Ираном, с которым мы определили, что произошла очень продуктивная смена режима! Обогащения урана не будет, и США совместно с Ираном будут извлекать и удалять всю глубоко зарытую ядерную "пыль"», — написал он.

Глава Белого дома подчеркнул, что Вашингтон будет обсуждать с Тегераном снятие тарифов и санкций. Кроме того, по его словам, многие из 15 пунктов мирного плана уже согласованы.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия приветствует решение США и Ирана не идти по пути вооруженной эскалации. По его словам, Россия надеется, что в ближайшее время состоятся прямые контакты Ирана и США.

