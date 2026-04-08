17:14, 8 апреля 2026Культура

Звезда «Инспектора Гаврилова» ответил на слухи о покровительстве в кино

Актер Денис Власенко не стал опровергать слухи о том, что его кто-то двигает
Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актер Денис Власенко, известный по ролям в сериалах «Инспектор Гаврилов» и «Про это самое», ответил на слухи о том, что у него есть покровитель, который помогает в продвижении его карьеры. Его слова передает «Леди Mail».

Артист не стал опровергать или подтверждать наличие блата в кинематографе. «В интернете читал версию, что меня кто-то "двигает". Пусть считают так, опровергать или подтверждать слухи — бессмысленная история», — заявил Денис.

Также он высказался о хейте в его адрес. «В 95 процентах случаев меня сложно задеть, потому что вся критика, которую я видел, из разряда "Фильм — полная фигня". Как на такое обижаться?» — отметил он.

Ранее актриса Саша Бортич ответила обвинившим ее в бесталанности хейтерам. Артистка призналась, что ее очень расстроили комментарии, в которых пользователи раскритиковали ее.

