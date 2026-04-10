16:26, 10 апреля 2026

Газманов сравнил важность таланта и образования

Родион Газманов заявил, что талант и работоспособность важнее образования
Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Певец Родион Газманов высказался о том, что важнее в карьере — талант или образование. Его слова передает издание News.ru.

По мнению Газманова-младшего, для артиста талант и работоспособность перевешивают. Он привел фразу продюсера Иосифа Пригожина о том, что мерилом успеха является любовь публики, а не наличие диплома об академическом образовании.

«Он как-то очень хорошо сказал: встретимся у кассы. Если артист собирает залы, то какая разница, где он получал образование?» — заявил он.

Также Газманов отметил, что знаком с артистами без музыкального образования, которые собирают стадионы. А некоторые выпускники консерваторий, напротив, не могут похвастаться востребованностью.

Ранее сын российского исполнителя Олега Газманова Родион заявил о сходстве мелодии из южнокорейского сериала «Игра в кальмара» и музыки из советского фильма «Семнадцать мгновений весны».

