Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:43, 10 апреля 2026Путешествия

Россиян предупредили о дефиците мест в заграничных отелях летом

Эксперт Юртаев: Цены на туры за границу резко вырастут при нормализации спроса
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Natalia Gusakova / Unsplash

Россиян предупредили о дефиците мест в заграничных отелях летом — это может случиться из-за эффекта отложенного спроса. Об этом рассказал гендиректор агрегатора Tourvisor.ru Илья Юртаев в беседе с Ассоциацией туроператоров России (АТОР).

По его словам, кризис на Ближнем Востоке вызвал «паузу» в спросе на туры за границу и сильно повлиял на желание россиян ехать в соседние регионы. «Так, по Турции, например, в январе наблюдался огромный всплеск запросов — цены были крайне привлекательными, и по количеству поисковых запросов мы фиксировали уровень июля. Сейчас интерес — и мы полагаем, из-за ближневосточных событий, — резко упал», — поделился Юртаев.

Он подчеркнул, что в случае нормализации ситуации с запросами потребуется две-три недели для возвращения к обычным цифрам продаж. Тогда резко вырастут ценники на некоторые направления, отметил эксперт. «И туристам, и турагентам нужно сейчас учитывать сценарий, при котором ближе к лету может реализоваться отложенный спрос, и тогда рынок резко оживет — цены на ту же Турцию или Египет подскочат, а мест в популярных отелях может не хватить», — заключил Юртаев.

Ранее сообщалось, что россияне стали меньше интересоваться отдыхом на майские праздники. Количество запросов на туры на этот период снизилось в 2,5 раза.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok