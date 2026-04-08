Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:03, 8 апреля 2026

Россияне расхотели отдыхать на праздниках

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Kristi Blokhin / Shutterstock / Fotodom  

Россияне расхотели отдыхать на майских праздниках и стали меньше интересоваться поездками — количество соответствующих поисковых запросов в марте сократилось в два раза в сравнении с тем же периодом в 2025 году. Об этом пишет Telegram-канал «Крыша ТурДома» со ссылкой на данные «Яндекс Wordstat».

Кроме того, количество запросов на туры на майские праздники снизилось в 2,5 раза. Сообщается, что на это повлияли как кризис на Ближнем Востоке, так и производственный календарь. В 2026 году россиян ждет только два периода отдыха по три дня.

Уточняется, что спрос на авиабилеты с 1 по 11 мая также снизился на 15 процентов в сравнении с аналогичным периодом 2025 года. При этом представители сервиса онлайн-бронирования путешествий Level Travel заявили, что доля краткосрочных поездок до шести дней, наоборот, выросла.

Ранее стало известно, что любимый курорт богачей подешевел к майским праздникам. Речь идет о Мальдивах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok