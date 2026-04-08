Любимый курорт богачей подешевел к майским праздникам

Для россиян на Мальдивах снизилась цена за ночь на майских праздниках

Некоторые зарубежные направления стали выгоднее для россиян к майским праздникам — например, снизилась стоимость отдыха на Мальдивах. Это следует из исследования «Яндекс Путешествий», с которым ознакомилась «Лента.ру».

Так, на любимом курорте богачей цена за ночь подешевела на 35 процентов по сравнению с предыдущим годом. Выяснилось, что средняя стоимость однодневного проживания составила 31,1 тысячи рублей. При этом важно учитывать, что май — это переходный месяц от сухого сезона к муссонам.

Самыми выгодными оказались такие зарубежные направления, как Казахстан (стоимость снизилась на 15 процентов) и Киргизия (снижение на 14 процентов). В случае с Китаем изменилась цена за проживание — она уменьшилась на девять процентов и в среднем составляет 10,1 тысячи рублей за ночь. Медианная стоимость авиабилетов снизилась на 10 процентов, они могут обойтись в 38,1 тысячи рублей.

Ранее был назван самый выгодный зарубежный город для поездки на майские праздники. Им оказался Минск.