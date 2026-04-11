Трамп назвал первый пункт сделки США с Ираном

00:58, 11 апреля 2026

Трамп: Первым пунктом в сделке должен стать отказ Ирана от ядерного оружия
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что первым пунктом в хорошей сделке с Ираном должен стать отказ от ядерного оружия. Об этом сообщает РИА Новости.

«В первую очередь, отказ от ядерного оружия», — ответил американский лидер на вопрос журналистов, что стало бы для него хорошей сделкой.

Ранее Трамп заявил, что результаты переговоров с Ираном станут известны в течение ближайших 24 часов. При этом глава Белого дома отметил готовность США к силовому сценарию в случае провала переговоров.

До этого газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщила, что Израиль остался крайне недоволен подходом США к организации перемирия с Ираном, поскольку Вашингтон не согласовал ключевые детали с израильской стороной.

