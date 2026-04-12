Раскрыто возможное письмо Лерчек судье о смягчении срока Артему Чекалину

Super показало возможное письмо Лерчек судье о смягчении срока Артему Чекалину

Издание Super показало возможное письмо блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) судье о смягчении срока своему бывшему мужу Артему.

Анонимный источник опубликовал фото письма, в котором Валерия выражает благодарность судье за проявленную к ней лояльность. Сейчас из-за рака четвертой стадии ей изменили меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий, а уголовное дело приостановили до улучшения состояния здоровья.

В письме говорится, что Чекалин является поддержкой для своей семьи, и его возможное заключение станет серьезной утратой для близких, включая их общих с Валерией детей. Предполагается, что обращение было направлено с целью смягчить возможное наказание. По данным источника, письмо поступило в суд 8 апреля, а 10 апреля состоялось заседание по делу Чекалина, на котором прокурор запросил для него 7,5 года лишения свободы.

10 апреля Чекалин выступил с последним словом в Гагаринском суде Москвы — он заявил о соблюдении требований российского законодательства и попросил в случае обвинительного приговора назначить ему условный срок. Он проходит по уголовному делу о незаконных валютных операциях на сумму свыше 250 миллионов рублей, которые были получены от продажи фитнес-марафонов блогера.