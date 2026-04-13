Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:04, 13 апреля 2026

55-летняя женщина нашла 29-летнего бойфренда и снова ощутила себя сексуальной

Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

55-летняя американка Кимберли завязала роман с молодым человеком по имени Джевор из Ямайки, который оказался младше нее на 26 лет. Особенности их отношений она раскрыла для YouTube-канала Love Don’t Judge.

Хоть Кимберли часто называют бабушкой, она уверена, что может посоревноваться с молодыми девушками. Женщина заявила, что умеет «отрываться по полной». Так, она даже научилась танцевать тверк ради 29-летнего бойфренда.

Кимберли призналась, что Джевор позволяет ей снова чувствовать себя молодой. С ним она смогла ощутить себя сексуальной королевой. «Она красивая. Она позитивная. У нее есть внутренний стержень и задор. Она вдохновляет меня», — рассказал о возлюбленной Джевор.

Из-за большой разницы в возрасте пара постоянно сталкивается с общественным осуждением. Джевор заявил, что это лишь укрепляет их отношения. Кимберли добавила, что мужчину часто обвиняют в корысти: якобы он хочет с помощью нее получить гражданство США. Женщина уверяет, что это не так. Джевор не хочет переезжать в США, их мечта — вместе жить на Ямайке.

Кимберли познакомилась с Джевором в TikTok. Когда мужчина написал ей, она приняла все за шутку, долго сомневалась в его намерениях. Но в конце концов поверила ему и вскоре уже прилетала к нему в гости. С тех пор, с августа 2025 года, она видится с ним ежемесячно.

Ранее сообщалось, что житель Малайзии женился на женщине с пятью детьми на 23 года старше его. Мужчина рассказал, что ее часто принимают за его мать, однако он не обижается и не устает объяснять, что она — его жена.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok