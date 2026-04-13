Экс-командир «Азова» Кротевич: Штурмовые полки ВСУ теряют тысячи людей в месяц

Штурмовые полки Вооруженных сил Украины (ВСУ), созданные главкомом Александром Сырским, теряют тысячи людей в месяц. Тайну украинских потерь раскрыл экс-командир бригады «Азов» (запрещена в России как террористическая организация) Нацгвардии Украины Богдан Кротевич, передает в Telegram телеканал «Украина 24/7».

«Мне бойцы, которые там служили, рассказывали об этом. Сырский иначе не умеет воевать», — заявил бывший военный.

Он добавил, что Сырский использует свою штурмовую тактику, начиная с битвы за Артемовск (украинское название — Бахмут).

Ранее в ночь с 12 на 13 апреля завершилось перемирие, которое объявил в связи с Пасхой президент России Владимир Путин. По сообщению пресс-службы Минобороны, за период временного прекращения огня была зафиксирована 1971 попытка ВСУ атаковать позиции Вооруженных сил России.