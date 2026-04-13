Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Экс-командир «Азова» Кротевич: Штурмовые полки ВСУ теряют тысячи людей в месяц
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Alex Babenko / Reuters

Штурмовые полки Вооруженных сил Украины (ВСУ), созданные главкомом Александром Сырским, теряют тысячи людей в месяц. Тайну украинских потерь раскрыл экс-командир бригады «Азов» (запрещена в России как террористическая организация) Нацгвардии Украины Богдан Кротевич, передает в Telegram телеканал «Украина 24/7».

«Мне бойцы, которые там служили, рассказывали об этом. Сырский иначе не умеет воевать», — заявил бывший военный.

Он добавил, что Сырский использует свою штурмовую тактику, начиная с битвы за Артемовск (украинское название — Бахмут).

Ранее в ночь с 12 на 13 апреля завершилось перемирие, которое объявил в связи с Пасхой президент России Владимир Путин. По сообщению пресс-службы Минобороны, за период временного прекращения огня была зафиксирована 1971 попытка ВСУ атаковать позиции Вооруженных сил России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Курс доллара обрушился

    Назван урок для России на выборах в Венгрии

    Военным поставили «Планшеты-А» для артиллерии

    В Минобороны России назвали число сбитых за время пасхального перемирия беспилотников ВСУ

    Совершавший преступления даже из российской тюрьмы рецидивист выслушал приговор

    Американские военные вернулись к борьбе с катерами в Тихом океане

    В Минобороны раскрыли детали нанесенных после перемирия ударов по объектам на Украине

    Кендалл Дженнер заметили за поцелуями и ласками с Джейкобом Элорди на Coachella

    Минобороны раскрыло подробности об атаках ВСУ во время пасхального перемирия

    Бывший командир «Азова» раскрыл тайну о высоких потерях ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok