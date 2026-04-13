Россиянкам назвали лучшие аксессуары для любого возраста

Бренд Michel Kataná: Шелковый шарф — лучший аксессуар для любого возраста

Арт-директор бренда Michel Kataná перечислила аксессуары, подходящие для любого возраста. Комментарий Натальи Семеновой поступил в распоряжение «Ленты.ру».

По словам модного эксперта, важно купить качественную кожаную сумку, поскольку она является основой стиля в любом возрасте. «В 30 лет она добавляет образу собранности и делового шика, в 50 говорит о безупречном чувстве меры и приверженности качеству. Речь идет не о размере, а о безупречной конструкции, фактуре кожи и фурнитуре», — пояснила она.

Кроме того, лучшим аксессуаром собеседница издания назвала шарф, особенно шелковый или кашемировый. Так, например, в 30 лет шелковый платок может быть небрежно повязан на ручку сумки, добавляя яркий акцент, а в 50 тот же платок, расположенный на шее поверх тренча, создаст элегантный образ, говорит она.

Часы также являются универсальным для любого возраста аксессуаром, считает Семенова.

Настоящие часы, сделанные из стали или золота, с кожаным ремешком и чистым циферблатом, говорят о вашем стиле лучше любых слов. Это аксессуар, который говорит о внимании к деталям Наталья Семенова

Важно также приобрести универсальный комплект минималистичных украшений, например, серьги-гвоздики, тонкие браслеты и тонкую цепочку, так как они с годами не теряют своей актуальности. «Предметы из золота или серебра высокого качества не выходят из моды», — отметила эксперт и добавила, что вневременными являются и очки форм «кошачий глаз» или «авиатор».

