Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:18, 13 апреля 2026ЦенностиЭксклюзив

Россиянкам назвали лучшие аксессуары для любого возраста

Бренд Michel Kataná: Шелковый шарф — лучший аксессуар для любого возраста
Карина Черных
Карина Черных

Фото: Edward Berthelot / Getty Images

Арт-директор бренда Michel Kataná перечислила аксессуары, подходящие для любого возраста. Комментарий Натальи Семеновой поступил в распоряжение «Ленты.ру».

По словам модного эксперта, важно купить качественную кожаную сумку, поскольку она является основой стиля в любом возрасте. «В 30 лет она добавляет образу собранности и делового шика, в 50 говорит о безупречном чувстве меры и приверженности качеству. Речь идет не о размере, а о безупречной конструкции, фактуре кожи и фурнитуре», — пояснила она.

Кроме того, лучшим аксессуаром собеседница издания назвала шарф, особенно шелковый или кашемировый. Так, например, в 30 лет шелковый платок может быть небрежно повязан на ручку сумки, добавляя яркий акцент, а в 50 тот же платок, расположенный на шее поверх тренча, создаст элегантный образ, говорит она.

Часы также являются универсальным для любого возраста аксессуаром, считает Семенова.

Настоящие часы, сделанные из стали или золота, с кожаным ремешком и чистым циферблатом, говорят о вашем стиле лучше любых слов. Это аксессуар, который говорит о внимании к деталям

Наталья Семенова

Важно также приобрести универсальный комплект минималистичных украшений, например, серьги-гвоздики, тонкие браслеты и тонкую цепочку, так как они с годами не теряют своей актуальности. «Предметы из золота или серебра высокого качества не выходят из моды», — отметила эксперт и добавила, что вневременными являются и очки форм «кошачий глаз» или «авиатор».

Ранее в апреле стало известно, что устаревшая модель обуви вновь вошла в моду.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok