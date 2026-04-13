Популярная юмористка с ТНТ сообщила о разводе

Юмористка Виктория Складчикова сообщила, что развелась с мужем

Популярная российская юмористка, звезда шоу Stand Up на канале ТНТ Виктория Складчикова сообщила, что развелась с мужем Антоном Слепцовым. Об этом она рассказала во время выступления, передает StarHit.

«Я развелась. (...) Порадуйтесь за меня, я поздравления принимаю», — заявила Складчикова, обращаясь к зрителям. После этого в зале раздались аплодисменты.

Говоря о причине расставания со Слепцовым, она заверила, что измен в их отношениях не было. По словам звезды ТНТ, причиной развода стали конфликты из-за того, кто в семье главный. «Если бы я не развелась сейчас, я бы за убийство села через год», — пошутила юмористка.

О том, что Складчикова вышла замуж, стало известно в сентябре 2024 года. Юмористка и Слепцов родом из Сорочинска Оренбургской области, но познакомились они в Москве. Звезда ТНТ рассказала, что они с возлюбленным заключили брак в МФЦ, а свадьба прошла в пельменной. При этом она не уточнила, когда именно состоялось торжество.