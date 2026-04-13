20:10, 13 апреля 2026Культура

В США начались съемки «Мистера и миссис Смит» с российским актером в главной роли

Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Съемки второго сезона сериала студии Amazon Prime «Мистер и миссис Смит» начались, главную роль в нем сыграет российский актер и звезда фильма «Анора» Марк Эйдельштейн. Об этом пишет Variety.

По данным источника, вторую главную роль исполнит актриса Талия Райдер, а не Софи Тэтчер, как сообщалось ранее. Шоураннером и сценаристом нового сезона выступает Анна Оуянг Моенч, известная по сериалам «Разделение» и «Грызня».

В конце 2024 года стало известно, что Эйдельштейн снимется во втором сезоне «Мистера и миссис Смит». Первый сезон вышел на экраны в 2023 году, главные роли в нем сыграли Дональд Гловер и Майя Эрскин. Осенью 2025 года производство проекта отложили. Предположительно, это произошло из-за трудностей с актерским составом.

