17:03, 12 сентября 2025

Съемки голливудского сериала со звездой «Аноры» перенесли

Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Mike Blake / Reuters

Выход второго сезона популярного голливудского сериала «Мистер и миссис Смит» с участием российского актера и звезды фильма «Анора» Марком Эйдельштейном отложили, пишет Deadline.

Съемки нового сезона сериала перенесли, и его будущее неясно, сообщают источники. Предположительно, это произошло из-за трудностей с актерским составом. Отмечается, что компании Amazon, возможно, не удалось заключить контракты с некоторыми артистами, имена которых не сообщаются.

Ранее близкий друг великого советского диктора Юрия Левитана журналист Юрий Белкин выразил свое недовольство выбором Марка Эйдельштейна на главную роль в биографическом фильме.

В конце 2024 года стало известно, что Эйдельштейн снимется во втором сезоне «Мистера и миссис Смит». Первый сезон вышел на экраны в 2023 году, главные роли в нем сыграли Дональд Гловер и Майя Эрскин.

