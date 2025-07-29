Выбор звезды «Аноры» на роль Левитана шокировал его друга

Друг Левитана Белкин раскритиковал выбор Марка Эйдельшейна на роль диктора

Близкий друг великого советского диктора Юрия Левитана журналист Юрий Белкин выразил свое недовольство выбором актера Марка Эйдельштейна на главную роль в биографическом фильме. Его слова передает портал «Абзац».

Белкин категорически не одобрил кандидатуру молодого артиста, известного по роли в оскароносном американском проекте «Анора», на роль «главного голоса СССР».

«Мальчик, игравший мажора в фильме про американскую девушку легких нравов, не вяжется с Юрой. Трудно даже представить, кто бы мог его достойно сыграть. Если нужны будут консультации, советую обратиться ко мне, я почти 20 лет дружил с ним», — сказал он.

О том, что Левитана может сыграть Эйдельштейн, сообщил продюсер предстоящей картины Рубен Дишдишян. Известно, что фильм находится в разработке более 10 лет и сосредоточен на истории жизни и карьеры диктора в военные годы.

Ранее стало известно, что российский актер Марк Эйдельштейн, известный по роли в фильме «Анора», прыгнул с парашютом.