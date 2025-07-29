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21:06, 29 июля 2025Культура

Выбор звезды «Аноры» на роль Левитана шокировал его друга

Друг Левитана Белкин раскритиковал выбор Марка Эйдельшейна на роль диктора
Андрей Шеньшаков
Марк Эйдельштейн

Марк Эйдельштейн. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Близкий друг великого советского диктора Юрия Левитана журналист Юрий Белкин выразил свое недовольство выбором актера Марка Эйдельштейна на главную роль в биографическом фильме. Его слова передает портал «Абзац».

Белкин категорически не одобрил кандидатуру молодого артиста, известного по роли в оскароносном американском проекте «Анора», на роль «главного голоса СССР».

«Мальчик, игравший мажора в фильме про американскую девушку легких нравов, не вяжется с Юрой. Трудно даже представить, кто бы мог его достойно сыграть. Если нужны будут консультации, советую обратиться ко мне, я почти 20 лет дружил с ним», — сказал он.

О том, что Левитана может сыграть Эйдельштейн, сообщил продюсер предстоящей картины Рубен Дишдишян. Известно, что фильм находится в разработке более 10 лет и сосредоточен на истории жизни и карьеры диктора в военные годы.

Ранее стало известно, что российский актер Марк Эйдельштейн, известный по роли в фильме «Анора», прыгнул с парашютом.

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