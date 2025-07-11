Российская звезда «Аноры» прыгнул с парашютом

Актер Марк Эйдельштейн показал свой первый в жизни прыжок с парашютом

Российский актер Марк Эйдельштейн, известный по роли в оскароносном американском фильме «Анора», прыгнул с парашютом. Об этом сам артист сообщил в Telegram-канале, опубликовав видео.

На кадрах видно, как Марк готовится и переживает перед прыжком, а также эмоции во время нахождения в воздухе.

«Теперь, когда спросят, где лучшее место на земле, отвечу: четыре тысячи метров над Окой, в районе Коломны. Координаты не знаю, ну там не ошибетесь: вверх, направо и вниз до упора. Удачи, может повезет!» — подписал публикацию актер.

Незадолго до возвращения в Россию Эйдельштейн посетил Неделю высокой моды в Париже, где попал в объективы камер вместе с Николь Кидман, Кэти Перри и другими мировыми знаменитостями.

Ранее стала известна исполнительница главной роли в «Мистер и Миссис Смит» с Марком Эйдельштейном.