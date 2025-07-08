Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:10, 8 июля 2025Культура

Стала известна исполнительница главной роли в «Мистер и Миссис Смит» с Эйдельштейном

Актриса Софи Тэтчер сыграет с Марком Эйдельштейном в «Мистер и Миссис Смит»
Ольга Коровина

Фото: Mike Blake / Reuters

Звезда фильма «Еретик» и сериала «Шершни» Софи Тэтчер сыграет вместе с Марком Эйдельштейном во втором сезоне сериала «Мистер и миссис Смит». Об этом сообщает Deadline.

Съемки проекта сервиса Amazon Prime Video начнутся летом в Лос-Анджелесе. Подробности второго сезона пока не раскрываются.

Первый сезон сериала вышел в 2024 году, главные роли в нем исполнили Дональд Гловер и Майя Эрскин. Как и в одноименном боевике 2005 года с участием Брэда Питта и Анджелины Джоли, по сюжету двое шпионов выдают себя за супружескую пару и со временем начинают испытывать друг к другу реальные чувства. Известно, что каждый сезон проекта будет рассказывать о новых героях.

Ранее Эйдельштейн ответил на вопрос об эмиграции из России. Актер сообщил, что не планирует уезжать из страны, несмотря на успех в зарубежных проектах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Миллионы рублей из бюджета потратили на дачу и баню сына бывшего замминистра обороны. Здания оформили как часть парка «Патриот»

    Путин назначил нового министра транспорта России

    Найдено захваченное пиратами судно с баснословными сокровищами

    В Петербурге лишь единицы оказались биологическими отцами своих детей

    Из правительства Курской области уволилась вторая за пять месяцев министр финансов

    Ким Кардашьян похвасталась бриллиантовыми ожерельями за миллиарды рублей

    В России одобрили расширение перечня условий для лишения мигрантов гражданства

    Примаков назвал аморальным определять в предатели всех уехавших из России

    На Западе раскрыли последствия продолжения Зеленским украинского конфликта

    Дочери Оззи Осборна сделали предложение руки и сердца во время прощального концерта рокера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости