Стала известна исполнительница главной роли в «Мистер и Миссис Смит» с Эйдельштейном

Актриса Софи Тэтчер сыграет с Марком Эйдельштейном в «Мистер и Миссис Смит»

Звезда фильма «Еретик» и сериала «Шершни» Софи Тэтчер сыграет вместе с Марком Эйдельштейном во втором сезоне сериала «Мистер и миссис Смит». Об этом сообщает Deadline.

Съемки проекта сервиса Amazon Prime Video начнутся летом в Лос-Анджелесе. Подробности второго сезона пока не раскрываются.

Первый сезон сериала вышел в 2024 году, главные роли в нем исполнили Дональд Гловер и Майя Эрскин. Как и в одноименном боевике 2005 года с участием Брэда Питта и Анджелины Джоли, по сюжету двое шпионов выдают себя за супружескую пару и со временем начинают испытывать друг к другу реальные чувства. Известно, что каждый сезон проекта будет рассказывать о новых героях.

Ранее Эйдельштейн ответил на вопрос об эмиграции из России. Актер сообщил, что не планирует уезжать из страны, несмотря на успех в зарубежных проектах.