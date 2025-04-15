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13:44, 15 апреля 2025Культура

Звезда «Аноры» ответил на вопрос об эмиграции из России

Актер Марк Эйдельштейн пообещал, что не покинет Россию после успеха в Голливуде
Андрей Шеньшаков

Фото: Mike Blake / Reuters

23-летний актер Марк Эйдельштейн сообщил, что не планирует уезжать из России, даже несмотря на успех в зарубежных проектах. Его слова цитирует издание VOICE.

Звезда американского независимого фильма «Анора», ставшего открытием прошлого года, заявил, что Россия — это его дом. В последние годы Эйдельштейн принял участие в нескольких знаковых российских проектах. Среди них — главная роль в фантастическом фильме «Сто лет тому вперед».

«Уехать в Голливуд? Нет-нет. Это же мой дом. Я здесь всех люблю», — ответил он с улыбкой на вопрос журналиста.

Ранее стало известно, что Марк Эйдельштейн подарил Киркорову свитшот с надписью «Обожаю заниматься сексом» во время церемонии вручения престижной премии.

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