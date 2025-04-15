Звезда «Аноры» вручил Киркорову пошлый подарок

Марк Эйдельштейн подарил Киркорову свитшот с надписью «Обожаю заниматься сексом»

Актер Марк Эйдельштейн, известный по фильмам «Анора» и «Сто лет тому вперед», подарил необычный подарок певцу Филиппу Киркорову. Об этом сообщает издание VOICE.

После церемония вручения премии «VOICE: Главные лица» два лауреата наград пообщались, поздравив друг друга с успехами. Эйдельштейн преподнес в дар артисту свитшот с надписью: «Обожаю заниматься сексом». Киркоров примерил подарок прямо перед камерами, после чего обратился к молодой звезде кино, ставшему победителем в номинации «Актер».

«Я так горжусь твоими успехами, ты молодец, так держать!» — заявил Филипп, демонстрируя на себе новый предмет гардероба.

Эйдельштейн также поздравил народного артиста России с победой в номинации «Видео года» и признался, что встреча с ним была его давней мечтой.

Ранее стало известно, что в сеть попало видео со странным поведением Киркорова на сцене. Пользователи посчитали, что певец был подвыпившим.