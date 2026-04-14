Александр Петров высказался о желании стать режиссером

Актер Александр Петров заявил, что еще не все сказал в актерской профессии

Актер Александр Петров раскрыл свои планы на работу режиссером. Об этом артист рассказал корреспонденту «Пятого канала» на премьере фильма «Коммерсант».

По словам Петрова, он будто играет с режиссурой в догонялки, но пока его все устраивает в актерской профессии.

«Она меня догоняет, я от нее убегаю. На двух стульях усидеть тяжело, это и не нужно. Мне здесь интересно, в актерской профессии я далеко не все сказал, все только начинается. Но рано или поздно режиссура меня догонит», — сообщил артист.

Петров сказал, что ему несколько раз поступали предложения занять кресло режиссера полнометражной картины или сериала. В 2020 году он все же выступил постановщиком короткометражного фильма «Ангел».

Ранее Петров высказался о своем отношении к коллегам Юре Борисову и Марку Эйдельштейну, которые обрели популярность на Западе.