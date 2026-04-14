Назван срок прекращения дождей на Кавказе

10:50, 14 апреля 2026

Синоптик Макарова: Дожди, грозы и град на Кавказе закончатся 15 апреля
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Дожди, грозы и град продолжат идти в горах регионов Северного Кавказа до среды, 15 апреля. Такой срок прекращения осадков назвала ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова, ее слова передает РИА Новости.

В отдельных районах возможны даже снег и мокрый снег, уточнила синоптик. Однако непогода продлится недолго.

«Например, 15 апреля в Ставропольском крае, днем в Карачаево-Черкесии и Северной Осетии — Алании такие жуткие осадки прекратятся», — спрогнозировала Макарова.

Ранее жителей Москвы предупредили о новой волне похолодания. Очередное снижение температур, по прогнозам метеорологов, произойдет в двадцатых числах апреля. При этом всю текущую неделю в столице и области будет держаться теплая погода. Столбики термометров покажут в среднем от плюс 9 до плюс 14 градусов, а к концу недели воздух может прогреться до плюс 15-17 градусов.

