20:48, 14 апреля 2026

Россиянка подавилась пирожным и потребовала полмиллиона рублей компенсации

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Жительница Санкт-Петербурга попыталась взыскать компенсацию на полмиллиона рублей после инцидента с пирожным в кафе. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу судов.

Россиянка утверждала, что подавилась десертом «Малиновый плезир» и почувствовала в горле посторонний предмет. По ее словам, это вызвало кашель, боль и проблемы с дыханием. Она также заявила, что сотрудники заведения не вызвали бригаду скорой помощи.

После случившегося ей потребовалась медицинская помощь. В иске она требовала 500 тысяч рублей компенсации морального вреда. Суд изучил записи с камер и медицинские документы. Факт посещения кафе и самого инцидента подтвердился, однако признаков серьезной травмы или угрозы жизни выявлено не было.

В итоге суд признал, что ситуация причинила женщине стресс и дискомфорт, но не нашел оснований для крупной выплаты. В пользу истца взыскали 25 тысяч рублей компенсации и еще 12,5 тысячи рублей штрафа.

Ранее пенсионер из Москвы отсудил у аптеки 30 тысяч рублей из-за антисептика.

