17:01, 16 мая 2026

Мендель рассказала об истерике Зеленского из-за ареста Ермака

Мендель: Зеленский снова заговорил о планах России совершить покушение на него
Мария Винар

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Бывший пресс-секретарь украинского лидера Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала о его истерике из-за ареста экс-главы офиса президента (ОП) Андрея Ермака. Об этом она заявила в X (ранее — Twitter).

«Владимир Зеленский снова заговорил о планах России совершить покушение на высшее руководство Украины. Я заметила, что такие высказывания от него исходят во время крупных кризисов, например, прямо сейчас, когда его ближайшего соратника арестовали по подозрению в коррупции», — написала Мендель.

В то же время она отметила, что проверить утверждения украинского лидера невозможно, если только не поверить в них.

Ранее Зеленский обвинил Москву в подготовке ударов по Банковой. По его мнению, российская армия намеренно ищет украинское руководство для нанесения ударов по политическим и военным объектам.

