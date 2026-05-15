Бывший СССР
21:58, 15 мая 2026

Зеленский обвинил Россию в подготовке ударов по Банковой

Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Россия активно «ищет» украинское руководство для нанесения ударов по политическим и военным объектам. В этом Москву обвинил президент Украины Владимир Зеленский, опубликовав соответствующий пост в своем Telegram-канал.

«У нас есть российские документы, в которых предлагаются цели для ударов по Киеву и другим нашим городам — по политическим и военным объектам, где может быть руководство армии, правительство, и здесь, по Банковой. Ищут, где мы находимся, где мы бываем», — сказал он.

По его словам, Москва давно вынашивает этот план и «вновь активизировалась» после событий в Иране.

Ранее Зеленский заявил о якобы подготовке Россией ракетно-дроновых ударов по украинским центрам принятия решений. По его словам, в список якобы вошли почти 20 политических центров и военных объектов.

