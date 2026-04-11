Пенсионер из Москвы отсудил у аптеки 30 тысяч рублей из-за антисептика

Пенсионер из Москвы отсудил у аптеки 30 тысяч рублей из-за акции с антисептиком

Пенсионер из Москвы (имя и фамилия неизвестны) отсудил у аптеки 30 тысяч рублей из-за акции с антисептиком. О деталях пишет Telegram-канал Mash.

По данным издания, бывший судья заказал средство для обеззараживания кожи со скидкой за 615 рублей. Однако когда россиянин пришел забирать товар, то ему заявили, что акция закончилась. Покупатель написал претензию, но не получил ответа. Тогда пенсионер подал заявление в суд.

В результате суд признал вину аптеки, обязав продать мужчине антисептик по акционной цене. Помимо этого, заявитель выиграл компенсацию в размере 30 тысяч рублей за моральный ущерб, судебные расходы и штраф.

