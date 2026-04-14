07:42, 14 апреля 2026Силовые структуры

Российский полицейский жестоко издевался над мигрантом прямо в отделе

В Новосибирске суд приговорил к 7,5 года полицейского за избиение иностранца
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

В Новосибирске суд приговорил к семи с половиной годам колонии строгого режима бывшего старшего оперуполномоченного за избиение иностранца в дежурной части одного из отделов полиции города. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Экс-полицейский признан виновным по статьям 163 («вымогательство») и 286 («превышение должностных полномочий») УК РФ. По этому делу также осужден знакомый силовика — он приговорен к семи годам колонии строгого режима.

По версии следствия, в конце января 2024 года силовик вместе со знакомым незаконно ограничили свободу передвижения иностранцу. Мужчины избили потерпевшего, а также потребовали передать им около трех миллионов рублей, угрожая организовать в отношении него заведомо ложное уголовное преследование. Все эти преступления происходили в помещении дежурной части одного из отделов полиции.

Ранее в Забайкальском крае следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего полицейского за сбыт наркотиков через «закладки».

