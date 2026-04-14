Полицейский из российского региона оказался наркоторговцем

В Забайкальском крае полицейский сбывал наркотики через «закладки»

В Забайкальском крае следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего полицейского за сбыт наркотиков через «закладки». Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Дело возбудили по статьям 228.1 («незаконный сбыт наркотических средств») и 286 («превышение должностных полномочий») УК РФ. Бывший силовик арестован.

В обязанности тогда еще сотрудника полиции входила борьба с незаконным оборотом наркотиков. Однако он, используя должностные полномочия, незаконно приобретал, хранил и сбывал запрещенные вещества. По версии следствия, в июне 2025 года подозреваемый через один из мессенджеров связался с группой по распространению наркотиков, приобретал и с помощью «закладок» распространял наркотики.

