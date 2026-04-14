07:11, 14 апреля 2026

Полицейский из российского региона оказался наркоторговцем

Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

В Забайкальском крае следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего полицейского за сбыт наркотиков через «закладки». Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Дело возбудили по статьям 228.1 («незаконный сбыт наркотических средств») и 286 («превышение должностных полномочий») УК РФ. Бывший силовик арестован.

В обязанности тогда еще сотрудника полиции входила борьба с незаконным оборотом наркотиков. Однако он, используя должностные полномочия, незаконно приобретал, хранил и сбывал запрещенные вещества. По версии следствия, в июне 2025 года подозреваемый через один из мессенджеров связался с группой по распространению наркотиков, приобретал и с помощью «закладок» распространял наркотики.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали двух наркодилеров на автомобиле марки Nissan Teana с партией марихуаны в размере 12 килограммов.

    Последние новости

    Словения проведет референдум по выходу из состава НАТО. Почему страна хочет покинуть альянс?

    Раскрыты детали переговоров США и Ирана в Исламабаде

    Италия отвернулась от Трампа

    Раскрыто место хранения боеприпасов ВСУ для ударов по приграничным регионам России

    Неизвестный утопил самокаты в российском городе

    Китай и США стали меньше торговать друг с другом

    Посещение российской больницы закончилось для пациента внезапной смертью

    Тренер сборной Украины объяснил бойкот матча с Россией

    Стал известен один вопрос Ирана к США на переговорах

    Россиянам представили рейтинг самых бюджетных кроссоверов с полным приводом

    Все новости
