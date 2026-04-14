Три страны закупили в российском регионе банные веники

Удмуртия отправила 1270 банных веников в Казахстан, Австрию и Израиль

Три страны — Казахстан, Австрия и Израиль — закупили дубовые, пихтовые и березовые веники в Удмуртии. Об этом сообщается на сайте Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

По информации ведомства, с 1 января по 14 апреля 2026 года за границу было отправлено 1270 традиционных инструментов русской бани, используемых для массажа, ароматерапии и очищения организма.

9 апреля сотрудники территориального органа федеральной службы проконтролировали отправку 200 банных веников из дубовых веток в Казахстан. Они направили часть продукции в Татарскую испытательную лабораторию ФГБУ «ВНИИЗЖ» для установления карантинного фитосанитарного состояния. Результаты лабораторных испытаний показали, что вся продукция соответствовала требованиям страны. В итоге владелец товара получил необходимые сертификаты, разрешающие экспорт.

