Женщинам подсказали способы избавиться от рвотного рефлекса во время орального секса

Сексолог Олеся Мелехина заявила, что существует несколько способов избавиться от рвотного рефлекса во время орального секса. Их она подсказала в своем Telegram-канале.

Мелехина посоветовала женщинам с такой проблемой приобрести специальный скребок для чистки языка. Если его использовать регулярно, то со временем корень языка привыкнет к тому, что его постоянно чем-то задевают, пояснила специалистка.

«Другой метод — прижимать язык вниз, выгибать его такой лодочкой, чтобы не задевался корень языка», — добавила она. Кроме того, Мелехина посоветовала выбирать позы, специально предназначенные для глубокого орального секса. В них половой член будет входить плавно и ровно, уточнила она.

