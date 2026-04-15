Бывший муж превратил в ад жизнь россиянки

15:30, 15 апреля 2026

Бывший муж преследует петербурженку и грозит ей расправой
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Rommel Canlas / Shutterstock / Fotodom

Бывший муж превратил жизнь петербурженки в ад после развода. Хотя девушка подала заявление в полицию, дело не движется, а мужчина преследует ее и угрожает, пишет 78.ru.

Кристина рассказала, что приняла решение расстаться с Сергеем еще летом 2024 года, с тех пор мужчина не прекращает преследовать ее и угрожает расправой. Брак продлился недолго — хотя в семье появился ребенок, Сергей начал поднимать на Кристину руку. Однажды он запер ее одну дома — дверь вскрывали сотрудники МЧС.

Как только женщина получила документ о разводе, мужчина снял квартиру рядом, караулил Кристину у подъезда, заливал замки, по ночам стучал в дверь и говорил, что спокойной жизни у нее не будет. Несмотря на заявления в полицию и зафиксированные побои, дело не продвигается. При этом бывший муж находится на УДО — он отбывал наказание за изготовление и распространение фальшивых купюр.

Ранее сообщалось, что россиянин целый год прослушивал квартиру бывшей возлюбленной за то, что она его бросила. При этом мужчина не понес серьезного наказания и отделался условным сроком.

