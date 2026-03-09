Россиянин год прослушивал квартиру бывшей возлюбленной и отделался условным сроком

Бывший гаишник год прослушивал жилье бывшей девушки за то, что она его бросила

Россиянин целый год прослушивал квартиру бывшей возлюбленной за то, что она его бросила. При этом мужчина не понес серьезного наказания и отделался условным сроком, сообщает Telegram-канал Mash.

В январе 2025 года 42-летняя Гульнара рассталась с 30-летним Дмитрием Мирзоевым из-за того, что он начал поднимать на нее руку. Мужчина, который на тот момент работал в ГИБДД, потребовал от женщины возмещения расходов на билеты на Бали, куда они в итоге не полетели. После этого он стал постоянно контролировать и преследовать бывшую девушку — вплоть до того, что пытался изнасиловать ее в подъезде.

Сталкер взломал социальные сети Гульнары и угрожал распространением личных данных. Затем бывший возлюбленный обманом выманил ключи от квартиры у дочери пострадавшей. Мирзоев проник внутрь и установил три жучка — один под видом пауэрбанка оказался под кроватью.

По словам Гульнары, сейчас россиянин нигде не работает. Он уволился из ГИБДД и все силы бросил на слежку. Однако серьезного наказания для преследователя не удалось добиться — Мирзоеву назначили условный срок.

Ранее чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева заявила, что подвергается преследованию со стороны незнакомого мужчины.