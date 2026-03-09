Реклама

20:58, 9 марта 2026Из жизни

Россиянин год прослушивал квартиру бывшей возлюбленной и отделался условным сроком

Бывший гаишник год прослушивал жилье бывшей девушки за то, что она его бросила
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Россиянин целый год прослушивал квартиру бывшей возлюбленной за то, что она его бросила. При этом мужчина не понес серьезного наказания и отделался условным сроком, сообщает Telegram-канал Mash.

В январе 2025 года 42-летняя Гульнара рассталась с 30-летним Дмитрием Мирзоевым из-за того, что он начал поднимать на нее руку. Мужчина, который на тот момент работал в ГИБДД, потребовал от женщины возмещения расходов на билеты на Бали, куда они в итоге не полетели. После этого он стал постоянно контролировать и преследовать бывшую девушку — вплоть до того, что пытался изнасиловать ее в подъезде.

Сталкер взломал социальные сети Гульнары и угрожал распространением личных данных. Затем бывший возлюбленный обманом выманил ключи от квартиры у дочери пострадавшей. Мирзоев проник внутрь и установил три жучка — один под видом пауэрбанка оказался под кроватью.

По словам Гульнары, сейчас россиянин нигде не работает. Он уволился из ГИБДД и все силы бросил на слежку. Однако серьезного наказания для преследователя не удалось добиться — Мирзоеву назначили условный срок.

Ранее чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева заявила, что подвергается преследованию со стороны незнакомого мужчины.

